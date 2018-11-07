В Казань сегодня приедет министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта России Павел Колобков с рабочим визитом приедет в Казань сегодня, 7 ноября.

Колобков примет участие во II Отраслевом форуме по государственно-частному партнерству (ГЧП) «Инвестиции в индустрию спорта», говорится в сообщении пресс-службы Минспорта РФ. Предполагается, что министр встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

По итогам встречи министерство спорта России и правительство РТ намерены заключить соглашение о сотрудничестве в области развития физической культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что в форуме «Инвестиции в индустрию спорта» могут принять участие глава банка ВТБ Андрей Костин, президент и владелец ФК «Краснодар», бывший владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий. Также гостями форума станут главы субъектов РФ и представители бизнеса.

Впервые форум по ГЧП прошел в прошлом году, объединив 350 участников из 4 стран и 17 регионов России. Подробнее о мероприятии — в анонсе «Реального времени».

