Казанский форум «Инвестиции в индустрию спорта» могут посетить глава ВТБ и бывший владелец «Магнита»

В Казани 7 ноября 2018 года на стадионе «Казань Арена» состоится II Отраслевой форум по государственно-частному партнерству (ГЧП) «Инвестиции в индустрию спорта».

На форуме ожидается присутствие министра спорта России Павла Колобкова, президента РТ Рустама Минниханова, председателя правления Национального центра ГЧП Дмитрия Свищева, а также министра спорта РТ Владимира Леонова.

Кроме того, участие в мероприятии могут принять глава банка ВТБ Андрей Костин, президент и владелец ФК «Краснодар», бывший владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий. Также гостями форума станут главы субъектов РФ и представители бизнеса.

Впервые форум по ГЧП прошел в прошлом году, объединив 350 участников из 4 стран и 17 регионов России. Подробнее о мероприятии — в анонсе «Реального времени».