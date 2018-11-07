II Отраслевой форум по ГЧП «Инвестиции в индустрию спорта»

7 ноября «Казань Арена» приглашает всех желающих на деловое мероприятие нового формата. В этот день лучшие эксперты в сфере ГЧП и спортивной индустрии соберутся на одной площадке, чтобы будущие успешные инвесторы смогли послушать, вдохновиться и сделать правильные выводы.

Что ждет участников?

Опыт ведущих российских экспертов

Разбор лучших кейсов и перспективных проектов

Питч-сессии, панельные дискуссии, серии авторский мастер-классов

Вопросы, которые будут в фокусе обсуждения:

роль частных инвестиций в спортивной индустрии,

эффективное использование объектов и повышение инвестиционной привлекательности спортивной инфраструктуры,

реализация ГЧП при строительстве и эксплуатации спортивных объектов,

проблема бюджетного софинансирования,

тенденции на рынке ГЧП-проектов.

Организаторы мероприятия Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан совместно с Министерством спорта Российской Федерации при поддержке Национального Центра ГЧП.

Впервые Форум по ГЧП прошел в прошлом 2017-ом году, объединив 350 участников из 4 стран и 17 регионов России.

Лозунг мероприятия: Перезагрузим спортивную индустрию вместе?

Подробности и регистрация на сайте http://focusonsports.ru/

Участие бесплатное