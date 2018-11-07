II Отраслевой форум по ГЧП «Инвестиции в индустрию спорта»

7 ноября «Казань Арена» приглашает всех желающих на деловое мероприятие нового формата. В этот день лучшие эксперты в сфере ГЧП и спортивной индустрии соберутся на одной площадке, чтобы будущие успешные инвесторы смогли послушать, вдохновиться и сделать правильные выводы.
Что ждет участников?
Вопросы, которые будут в фокусе обсуждения:
Организаторы мероприятия Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан совместно с Министерством спорта Российской Федерации при поддержке Национального Центра ГЧП.
Впервые Форум по ГЧП прошел в прошлом 2017-ом году, объединив 350 участников из 4 стран и 17 регионов России.
Лозунг мероприятия: Перезагрузим спортивную индустрию вместе?
Подробности и регистрация на сайте http://focusonsports.ru/
Участие бесплатное
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.