Чиновницу Кабмина уволили за передачу в СМИ конфиденциальной информации

Сотрудница аппарата правительства РФ уволена за передачу в СМИ внутренней межведомственной служебной переписки. Имя чиновницы не разглашается.

«Недобросовестную чиновницу выявили в результате служебной проверки после публикации в одной из центральных газет внутриправительственной переписки», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что приказ об увольнении уже подписан. По словам источника, собранные в результате проверки в отношении уже бывшей сотрудницы аппарата правительства материалы «переданы в правоохранительные органы для дальнейшей процессуальной оценки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела».

«Контроль за документооборотом между ведомствами и внутри аппарата правительства будет усиливаться и дальше», — добавил источник.

Ранее свердловскую чиновницу отстранили от должности руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста и извинилась.