Суд признал банкротом пермский футбольный клуб «Амкар»

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом футбольный клуб «Амкар». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Конкурсное производство в отношении «Амкара» пройдет по упрощенной процедуре банкротства. В качестве конкурсного управляющего организации утвержден арбитражный управляющий Александр Маслаков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что размер долгов клуба составляет 540 миллионов рублей. Главным кредитором «Амкара» является ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», учредителями которого являются Пермский край (доля 78,6%) и город Пермь (21,4%).

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. О ликвидации клуба руководство команды объявило в июле.