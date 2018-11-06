Пермский суд сегодня начнет рассмотрение дела о банкротстве «Амкара»

Арбитражный суд Пермского края сегодня начнет рассмотрение дела о банкротстве футбольного клуба «Амкар». Соответствующее заявление с поступило в арбитраж от президента клуба Геннадия Шилова еще 5 сентября.

Суд принял заявление о признании должника банкротом. По некоторым данным, размер долгов клуба составляет 540 миллионов рублей. Главным кредитором «Амкара» является ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», учредителями которого являются Пермский край (доля 78,6%) и город Пермь (21,4%).

Напомним, «Амкар» в предыдущем сезоне-2017/18 РФПЛ занял 13-е место и в стыковых матчах обыграл представителя ФНЛ «Тамбов» (2:0, 1:0). Однако, пермский клуб не смог предоставить финансовых гарантий и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2018/19.