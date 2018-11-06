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Генпрокурор Украины покидает свой пост

14:32, 06.11.2018
Генпрокурор Украины покидает свой пост
Фото: скриншот youtube.com

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на выступлении в Верховной раде объявил, что уходит в отставку.

Это связано с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Луценко заявил, что уйдет в отставку после выборов президента Украины в следующем году.

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