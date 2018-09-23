Новости общества

00:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Генпрокурор Украины уйдёт в отставку после выборов президента страны

23:27, 23.09.2018
Генпрокурор Украины уйдёт в отставку после выборов президента страны
Фото: скриншот youtube.com

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об уходе в отставку после выборов президента Украины в следующем году.

«Если говорить о моих дальнейших планах, то я хочу доработать до конца президентских выборов… как только это завершу, в мае приблизительно думаю вернуться к политической деятельности», — сказал он.

Луценко отметил, что не будет участвовать в работе избирательного штаба действующего президента Петра Порошенко, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что администрация Порошенко хочет перенести выборы президента Украины.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты