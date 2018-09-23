Генпрокурор Украины уйдёт в отставку после выборов президента страны

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об уходе в отставку после выборов президента Украины в следующем году.

«Если говорить о моих дальнейших планах, то я хочу доработать до конца президентских выборов… как только это завершу, в мае приблизительно думаю вернуться к политической деятельности», — сказал он.

Луценко отметил, что не будет участвовать в работе избирательного штаба действующего президента Петра Порошенко, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что администрация Порошенко хочет перенести выборы президента Украины.