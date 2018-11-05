На Украине скончалась облитая кислотой чиновница

На Украине скончалась и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советница мэра Херсона, активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля.

«Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который ее облил кислотой. Она, к сожалению, умерла в больнице» — цитирует "Интерфакс" президента Украины Петра Порошенко.



Национальная полиция Украины переквалифицировала нападение на Екатерину Гандзюк с покушения на заказное умышленное убийство.



Напомним, что 31 июля в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, а затем перевели в медучреждение Киева.