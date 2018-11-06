В Кемеровской области при пожаре погибли восемь человек

Восемь человек, среди которых шестеро детей, погибли в результате пожара в частном доме в городе Юрга Кемеровской области.

Также в больнице находится 42-летняя пострадавшая. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс".



По словам представителя городской администрации, к пожару могло привести короткое замыкание электропроводки.

«По предварительной информации, люди погибли из-за отравления угарным газом» — сказал он, добавив, что все погибшие являются родственниками.



В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области сообщили, что погибшие снимали дом, в котором произошел пожар.



Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще два пострадали при взрыве газа в жилом доме в Башкирии.