Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Башкирии

В жилом доме в Кармаскалинском районе Башкирии произошел взрыв газа. Два человека погибли, еще два — пострадали.

Информация о взрыве поступила в 5.00 по мск. Произошло обрушение двух квартир, пожара не было. В доме проживали восемь человек, детей среди них не было, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Башкирии.

В настоящее время проводится разбор завалов. На месте работают психологи и кинологи. Организован пункт временного размещения, ведется постоянный мониторинг обстановки.

Напомним, в Советском районе Казани по улице Зур Урам в результате взрыва газа в жилом доме пострадали мужчина и грудной ребенок.