Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Башкирии
В жилом доме в Кармаскалинском районе Башкирии произошел взрыв газа. Два человека погибли, еще два — пострадали.
Информация о взрыве поступила в 5.00 по мск. Произошло обрушение двух квартир, пожара не было. В доме проживали восемь человек, детей среди них не было, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Башкирии.
В настоящее время проводится разбор завалов. На месте работают психологи и кинологи. Организован пункт временного размещения, ведется постоянный мониторинг обстановки.
Напомним, в Советском районе Казани по улице Зур Урам в результате взрыва газа в жилом доме пострадали мужчина и грудной ребенок.Происшествия Башкортостан
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