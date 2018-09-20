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Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Башкирии

08:43, 20.09.2018
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Башкирии
Фото: 02.mchs.gov.ru

В жилом доме в Кармаскалинском районе Башкирии произошел взрыв газа. Два человека погибли, еще два — пострадали.

Информация о взрыве поступила в 5.00 по мск. Произошло обрушение двух квартир, пожара не было. В доме проживали восемь человек, детей среди них не было, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Башкирии.

В настоящее время проводится разбор завалов. На месте работают психологи и кинологи. Организован пункт временного размещения, ведется постоянный мониторинг обстановки.

Напомним, в Советском районе Казани по улице Зур Урам в результате взрыва газа в жилом доме пострадали мужчина и грудной ребенок.

Происшествия Башкортостан
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