Озоновый слой Земли полностью восстановится к 2060 году — ученые

Представители Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) заявили, что озоновый слой Земли, защищающий планету от ультрафиолетового излучения, восстанавливается темпами по 1—3% за десятилетие.

В Северном полушарии и средних широтах, как ожидается, озон должен полностью восстановиться к 2030-м годам, в Южном полушарии — в 2050-е, а в полярных регионах — к 2060-м годам.

К таким результатам, по данным экспертов, привело соблюдение Монреальского протокола, запрещающего производство соединений, разрушающих озоновый слой, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что для сдерживания роста потепления на Земле потребуется $2,4 трлн ежегодно.