Чтобы сдержать рост потепления на Земле, потребуется $2,4 трлн ежегодно — эксперты

Аналитики Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (МГЭИК,PCC) предрекают планете бедствия уже в 2030 году, если температура поднимется больше чем на 1,5 градуса по Цельсию.

Эксперты уверены, что сдержать рост потепления до полутора градусов до 2035 года можно с помощью инвестиций в энергетическую систему — около $2,4 трлн ежегодно или $45,6 трлн на весь срок. Эта сумма равна двум госдолгам США, сообщает «Политика сегодня».

Руководитель центра исследований изменения климата ФГБУ «Государственный гидрологический институт» Олег Анисимов заявил, что сумма абстрактная. По его словам, темпы глобального потепления не измеряются деньгами, а остановить рост температуры почти невозможно из-за индустриальной инерции. Парниковые газы уже находятся в атмосфере, и как их оттуда убрать, пока никто не знает.

При этом, по мнению издания, инвестировать такие деньги в энергетику не готовы ни США, ни Россия.

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, что в России принято решение развивать производство сжиженного природного газа.