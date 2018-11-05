Зарипов и Педан не сыграют с «Торпедо»
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов и защитник казанцев Андрей Педан пропустят сегодняшнюю игру регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба казанской команды в клубном «Инстаграме».
Полностью состав «Ак Барса» в этой встрече будет выглядеть следующим образом:
Гарипов (Подъяпольский);
Лямкин — Батыршин, Секач — Ландер — Азеведо;
Яруллин — Марков, Галиев — Попов — Ткачев;
Постма — Юдин, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Глухов — Бурмистров — Клинкхаммер.
Отметим, что в состав вернулся защитник Никита Лямкин.
Матч «Торпедо» — «Ак Барс» состоится сегодня, 5 ноября, начало — в 17.00 мск. Казанцы занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, нижегородский клуб располагается тремя строчками ниже. Игра в Нижнем Новгороде станет для обеих команд заключительной перед перерывом на первый этап Евротура — Кубок Карьяла, который пройдет в Финляндии с 8 по 11 ноября.СпортХоккей Татарстан
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