Зарипов и Педан не сыграют с «Торпедо»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов и защитник казанцев Андрей Педан пропустят сегодняшнюю игру регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба казанской команды в клубном «Инстаграме».



Полностью состав «Ак Барса» в этой встрече будет выглядеть следующим образом:



Гарипов (Подъяпольский);

Лямкин — Батыршин, Секач — Ландер — Азеведо;

Яруллин — Марков, Галиев — Попов — Ткачев;

Постма — Юдин, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Глухов — Бурмистров — Клинкхаммер.

Отметим, что в состав вернулся защитник Никита Лямкин.

Матч «Торпедо» — «Ак Барс» состоится сегодня, 5 ноября, начало — в 17.00 мск. Казанцы занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, нижегородский клуб располагается тремя строчками ниже. Игра в Нижнем Новгороде станет для обеих команд заключительной перед перерывом на первый этап Евротура — Кубок Карьяла, который пройдет в Финляндии с 8 по 11 ноября.