Совет директоров «Русала» решил перерегистрировать компанию в России
Совет директоров «Русала» принял решение о редомициляции (переводе в другую юрисдикцию) с острова Джерси из архипелага Нормандских островов на территорию России.
Для завершения перерегистрации необходимо одобрение российских властей, приведение нормативных документов компании в соответствие с российским законодательством, изменение английского и русского наименования компании в соответствии с новым статусом, выпуск российских акций и назначение Евгения Никитина генеральным директором компании с 1 ноября, говорится в сообщении «Русала», распространенном на Гонконгской фондовой бирже.
Отмечается, что эти решения отвечают интересам компании и ее акционеров.
Ранее Минфин США продлил до 12 декабря срок завершения сделок с «Русалом» и EN+ для американских компаний.
В сентябре Минфин США разрешил компаниям из США совершать новые сделки со структурами, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске, в частности, с «Русалом», если ранее уже заключались такие соглашения между контрагентами.Экономика
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