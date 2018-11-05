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Экономика

Совет директоров «Русала» решил перерегистрировать компанию в России

10:22, 05.11.2018
Совет директоров «Русала» решил перерегистрировать компанию в России
Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Совет директоров «Русала» принял решение о редомициляции (переводе в другую юрисдикцию) с острова Джерси из архипелага Нормандских островов на территорию России.

Для завершения перерегистрации необходимо одобрение российских властей, приведение нормативных документов компании в соответствие с российским законодательством, изменение английского и русского наименования компании в соответствии с новым статусом, выпуск российских акций и назначение Евгения Никитина генеральным директором компании с 1 ноября, говорится в сообщении «Русала», распространенном на Гонконгской фондовой бирже.

Отмечается, что эти решения отвечают интересам компании и ее акционеров.

Ранее Минфин США продлил до 12 декабря срок завершения сделок с «Русалом» и EN+ для американских компаний.

В сентябре Минфин США разрешил компаниям из США совершать новые сделки со структурами, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске, в частности, с «Русалом», если ранее уже заключались такие соглашения между контрагентами.

Экономика
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