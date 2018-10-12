Минфин США продлил срок завершения сделок с «Русалом» и En+ до 12 декабря

Минфин США продлил еще на один месяц срок завершения сделок с «Русалом» и EN+ для американских компаний.

Инвесторы США должны передать права на акции и долговые обязательства компаний и прервать все бизнес-операции с ними до 12 декабря 2018 года, сообщается на сайте Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

При этом продление не касается группы ГАЗ. Срок выхода из группы остался прежним — до 23 октября.



Напомним, 6 апреля OFAC включило Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы, включая «Русал», в SDN-список, компаниям-участникам которого закрыт доступ к финансовой системе США.



В сентябре Минфин США разрешил компаниям из США совершать новые сделки со структурами, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске, в частности с «Русалом», если ранее уже заключались такие соглашения между контрагентами.

