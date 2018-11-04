Американский журнал назвал российские ПВО «самыми продвинутыми и мощными в мире»

Американский журнал The National Interest заявил, что российская комплексная система ПВО является «возможно, самой продвинутой и мощной в мире».

«На стороне российских систем ПВО диапазон, точность и мобильность. С-400 представляет собой высокомобильную систему с заявленным диапазоном до 400 км» — пишет издание.



При этом отмечается, что системы ПВО России предназначены для борьбы с самолётами на разных высотах, с беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами.

В тексте подчеркивается, что российская система ПВО «была сильно модернизирована со времён распада СССР» и представляет собой «настоящее минное поле».

Ранее The National Interest сообщил, что беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты России и Китая представляют угрозу для американских военных баз.