Новости промышленности

11:45 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Американские СМИ сообщили об уязвимости баз США перед ракетами России

11:19, 29.10.2018
Американские СМИ сообщили об уязвимости баз США перед ракетами России
Фото: mil.ru

Американский Центр стратегических и бюджетных оценок заявил, что беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты России и Китая представляют угрозу для американских военных баз.

В исследовании The National Interest говорится, что на протяжении десятилетий Минобороны США сосредотачивалось на развертывании наземного и морского кинетического оружия для перехвата баллистических ракет. В это время Россия и Китай накапливали большие запасы управляемого оружия, угрожающего американским базам.

Среди угроз для американских баз называются российские ракетные комплексы «Искандер» и гиперзвуковые комплексы «Кинжал», которые способны поразить в базы США в Европе.

Ранее стало известно, что казанский бомбардировщик Ту-22М3 получит на вооружение четыре аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

ПромышленностьОПК
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Ильдаром Ягафаровым, режиссером, членом союза кинематографистов России

Сюжеты

Все сюжеты