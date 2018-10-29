Американские СМИ сообщили об уязвимости баз США перед ракетами России

Американский Центр стратегических и бюджетных оценок заявил, что беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты России и Китая представляют угрозу для американских военных баз.

В исследовании The National Interest говорится, что на протяжении десятилетий Минобороны США сосредотачивалось на развертывании наземного и морского кинетического оружия для перехвата баллистических ракет. В это время Россия и Китай накапливали большие запасы управляемого оружия, угрожающего американским базам.

Среди угроз для американских баз называются российские ракетные комплексы «Искандер» и гиперзвуковые комплексы «Кинжал», которые способны поразить в базы США в Европе.



Ранее стало известно, что казанский бомбардировщик Ту-22М3 получит на вооружение четыре аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».