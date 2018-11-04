МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 20 часов 4 ноября до 10 часов 5 ноября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром местами на территории региона и в Казани ожидается туман, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют дожди, в отдельных районах республики возможен мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный с переходом на северо-западный сильный, порывами до 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +2 до +7°С.