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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане

13:57, 04.11.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 20 часов 4 ноября до 10 часов 5 ноября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром местами на территории региона и в Казани ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют дожди, в отдельных районах республики возможен мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный с переходом на северо-западный сильный, порывами до 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +2 до +7°С.

Общество Татарстан
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