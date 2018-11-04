Сегодня в Татарстане дожди и до +7

В воскресенье, 4 ноября, в Татарстане будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди, в отдельных районах республики с мокрым снегом.

Ветер юго-западный умеренный с переходом на северо-западный сильный, порывами до 15—17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +2 до +7 градусов. В Казани днем ожидается от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +2°С до +4°С.