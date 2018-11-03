Загитова стала первой на Гран-при Финляндии, выиграв третий турнир подряд в сезоне

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова выиграла третий этап Гран-при в Финляндии.

Загитова набрала в произвольной программе 146,39 балла (техника — 74,28, компоненты — 72,11), допустив всего одну помарку при выполнении каскада «тройной лутц — тройной риттбергер». С учетом вчерашнего результата в короткой программе в активе фигуристки стало 215,29 балла.

Второе место заняла спортсменка из России Станислава Константинова, третье — японка Каори Сакамото.

Напомним, ранее второй этап Гран-при в Канаде выиграла уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева с результатом в 203,32 балла.

Мировой рекорд с результатом 159,18 балла в произвольных программах принадлежит Алине Загитовой. Она установила его на турнире Japan Open.