Туктамышева выиграла Scate Canada, Медведева — лучшая в произвольной

В Канаде завершился второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Победительницей в соревнованиях у женщин стала уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева.

После вчерашней победы в короткой программе, россиянка заняла третью строчку в произвольной, но все равно выиграла турнир, набрав в общей сумме 203,32 балла.

Второй стала японка Мака Ямашита, которая уступила победительнице менее 0,3 балла. Третья строчка осталась за другой россиянкой Евгенией Медведевой. Она выиграла произвольную программу и поднялась с 7-й позиции, которую занимала после короткой программы.

Итоговое положение

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 203,32

2. Мако Ямашита (Япония) – 203,06

3. Евгения Медведева (Россия) – 197,91

4. Мэрайя Белл (США) – 190,25

5. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 185,71

6. Вакаба Хигучи (Япония) – 181,29

7. Старр Эндрюс (США) – 174,72

8. Элейн Шартран (Канада) – 172,17

9. Дарья Паненкова (Россия) – 168,54

10. Алисия Пино (Канада) – 158,29

11 Юра Мацуда (Япония) – 157,59

Отметим, что мировой рекорд с результатом 159,18 баллов в произвольных программах принадлежит Алине Загитовой, который она установила на турнире Japan Open.