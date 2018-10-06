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Загитова обновила мировой рекорд и выиграла второй турнир в сезоне

10:19, 06.10.2018
Загитова обновила мировой рекорд и выиграла второй турнир в сезоне
Фото: vk.com/eteritutberidze

В японском городе Сайтама в эти дни проходит турнир по фигурному катанию Japan Open. В женских одиночных соревнованиях победу с новым мировым рекордом одержала россиянка Алина Загитова.

На данном турнире фигуристы выступают в составе трех команд — Японии, Северной Америки и Европы. По правилам соревнований, спортсмены выполняют только произвольную программу.

По результатам выступления Загитова набрала 159,18 балла и обновила свой же мировой рекорд. Второй стала японка Каори Сакамото, отставшая от олимпийской чемпионки на более чем 28 баллов. Другая россиянка, Мария Сотскова, набрала 111,78 балла и заняла 6-е место.

1. Алина Загитова (Россия) — 159,18
2. Каори Сакамото (Япония) — 130,28
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 127,99
4. Брэди Теннелл (США) — 126,86
5. Мэрайя Белл (США) — 120,57
6. Мария Сотскова (Россия) — 111,78

Спорт УдмуртияТатарстан
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