Загитова обновила мировой рекорд и выиграла второй турнир в сезоне

В японском городе Сайтама в эти дни проходит турнир по фигурному катанию Japan Open. В женских одиночных соревнованиях победу с новым мировым рекордом одержала россиянка Алина Загитова.

На данном турнире фигуристы выступают в составе трех команд — Японии, Северной Америки и Европы. По правилам соревнований, спортсмены выполняют только произвольную программу.

По результатам выступления Загитова набрала 159,18 балла и обновила свой же мировой рекорд. Второй стала японка Каори Сакамото, отставшая от олимпийской чемпионки на более чем 28 баллов. Другая россиянка, Мария Сотскова, набрала 111,78 балла и заняла 6-е место.

1. Алина Загитова (Россия) — 159,18

2. Каори Сакамото (Япония) — 130,28

3. Сатоко Мияхара (Япония) — 127,99

4. Брэди Теннелл (США) — 126,86

5. Мэрайя Белл (США) — 120,57

6. Мария Сотскова (Россия) — 111,78