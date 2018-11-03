Минэкономразвития рассказало о попытках «замолчать проблемы» с законами

Минэкономразвития официально решило провести оценку фактического воздействия (ОФВ) правовых актов на деловой климат в стране. По словам главы МЭР Максима Орешкина, ряд ведомств пытался «замолчать» проблемы с законодательством и «снять острые вопросы с рассмотрения».



«Если предприниматели говорят о наличии проблемы, мы сделаем все возможное, чтобы она была всесторонне, объективно и публично рассмотрена», — цитирует Орешкина пресс-служба ведомства.

Отмечается, что через процедуру ОФВ, согласно сообщению министерства, пройдут 17 законов, постановлений правительства и ведомственных приказов.

Среди них — акты в сфере охраны окружающей среды, транспорта, обращения с отходами, регулирования торговой деятельности и другие.



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