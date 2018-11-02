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ВС отказался рассматривать иск к ЦИКу от инициаторов пенсионного референдума

18:16, 02.11.2018
ВС отказался рассматривать иск к ЦИКу от инициаторов пенсионного референдума
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Верховный суд России (ВС) отказался рассматривать иск инициаторов референдума о пенсионной реформе к ЦИК.

«Причина отказа в том, что иск якобы не подсуден Верховному суду. С точки зрения закона это абсурд, потому что в законе прямо сказано, что обжалование происходит в Верховном суде», — передает РБК со ссылкой на уполномоченного представителя региональных групп пенсионного референдума Илью Свиридова.

По словам Свиридова, они обжалуют это решение в апелляционной коллегии Верховного суда.

Напомним, инициаторы референдума о пенсионной реформе обратились в Верховный суд после отказа ЦИК РФ в проведении референдума о пенсионной реформе. В ЦИК пояснили, что инициативные группы не смогли предоставить ходатайство о референдуме.

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