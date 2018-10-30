Инициаторы пенсионного референдума подали в Верховный суд иск против ЦИК

Инициаторы референдума о пенсионной реформе обратились в Верховный суд из-за бездействия Центризбиркома.

Один из истцов, депутат от «Справедливой России» Илья Свиридов, рассказал, что инициативная группа подала ходатайство в ЦИК 8 октября, но комиссия не приняла решения ни о регистрации инициативной группы, ни об отказе в такой регистрации.

В иске отмечается, что ЦИК должен был уведомить представителей остальных инициативных подгрупп о собрании общей инициативной группы, но не сделал этого. Заявители просят признать бездействие ЦИК незаконным и восстановить их право на участие в референдуме, пишут «Ведомости».

Ранее ЦИК РФ отказал инициативной группе в проведении референдума о пенсионной реформе. В ЦИК пояснили, что инициативные группы не смогли предоставить ходатайство о референдуме.