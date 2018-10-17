ЦИК РФ отказал инициативной группе в проведении референдума о пенсионной реформе

Сегодня Центризбирком на заседании отказал инициативным группам в проведении всероссийского референдума по пенсионному возрасту.



Отмечается, что инициативные группы не смогли предоставить в Центризбирком ходатайство о референдуме. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, члены ЦИК «не могут бегать за каждым из участников референдума».



Согласно закону «О референдуме РФ», если в течение двух месяцев со дня регистрации первой региональной подгруппы в ЦИК не поступит ходатайство, Центризбирком прекращает процедуру по реализации проведения референдума.

За принятие постановления проголосовали девять членов комиссии, один высказался против, передает РБК.



Ранее в ЦИК РФ сообщили, что готовы к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Инициаторы референдума должны были зарегистрировать группы с одним и тем же вопросом минимум в 43 регионах, чего сделано не было.