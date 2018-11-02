Совет директоров Ак Барс Банка продлил полномочия Гараева на 3 года

Совет директоров Ак Барс Банка принял решение о продлении полномочий председателя правления кредитной организации Зуфара Гараева на 3 года.



Полномочия Гараева в этой должности продлены до 9 ноября 2021 года, говорится в сообщении кредитной организации на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Напомним, в мае годовое собрание акционеров Ак Барс Банка утвердило новый состав совета директоров, в который вошли 12 человек. Тогда же в состав впервые вошел шотландец — Уилльям Грегор Моват, соучредитель и финансовый директор Nooli group. Ранее акционеры Ак Барс Банка решили отказаться от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год.