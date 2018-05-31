В новый состав совета директоров «АК БАРС» Банка впервые вошел шотландец

Сегодня годовое собрание акционеров «АК БАРС» Банка утвердило новый состав совета директоров, в который вошли 12 человек.

Теперь в совете директоров значатся Талгат Абдуллин, Рустем Загидуллин, Юрий Левин, Нурислам Сюбаев, Артур Хайруллин, Зуфар Гараев, Сергей Алексеев, Владимир Терентьев, Сергей Шибаев, Валерий Сорокин а также шотландец Уилльям Грегор Моват, передает корреспондент «Реального времени».

Добавим, что Моват является соучредителем и финансовым директором Nooli group, был партнером KPMG по СНГ. В апреле шотландец вошел в новый состав совета директоров ПАО «Магнит».



Ранее акционеры «АК БАРС» Банка решили отказаться от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год.