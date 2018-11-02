МВД подтвердило планы об отмене обязательного знака «Шипы» на автомобилях

МВД России подготовило проект постановления кабмина, предусматривающий исключение обязанности по установке знака «Шипы».

«Опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами», — говорится в письме заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина.



Таким образом, установка указанного знака на транспортом средстве «не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий».



При этом отмечается, что международных обязательств по использованию знака «Шипы» нет, передает ТАСС.

В настоящее время проект постановления внесен в правительство РФ.

Напомним, что норма, обязывающая водителей наклеивать знак «Шипы», появилась в апреле прошлого года. Предполагалось, что наклейки снизят аварийность на дорогах. Проект постановления об отмене обязательного знака «Шипы» появился в конце мая 2018 года.

