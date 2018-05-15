МВД России предложило разрешить водителям не клеить на автомобили знак «Шипы»

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МВД РФ предлагает освободить водителей от обязанности устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



По мнению авторов проекта, данный знак потерял актуальность, так как характеристики движения автомобиля зависят от других факторов. В том числе от степени загруженности транспортного средства, его конструкции и наличия современных электронных систем.

Напомним, что норма, обязывающая водителей наклеивать знак «Шипы», появилась в апреле прошлого года. В МВД России предполагали, что наклейки снизят аварийность на дорогах.