Apple признала iPhone 5 устаревшим

Фото: commons.wikimedia.org/ Айтор Перес Серена

Американская компания Apple включила iPhone 5, выпущенный в 2012 году, в список устаревших продуктов.

Как сообщается на сайте «яблочников», внесение в перечь перечень означает, что компания не будет более ремонтировать смартфоны этой модели, также теперь не осуществляются их гарантийное обслуживание и поддержка.

Напомним, 12 сентября Apple представила новые модели iPhone в рамках ежегодной презентации компании. iPhone Xs и Xs Max опередили прошлогодний iPhone X по числу предзаказов в России на 20—30%, а цены на места в очереди за гаджетами выросли на 200 тыс. рублей.