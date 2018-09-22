Новые IPhone опередили прошлогодний по числу предзаказов в России

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Новые модели iPhone Xs и Xs Max опередили прошлогодний iPhone X по числу предзаказов в России

Число предзаказов последнего поколения этих гаджетов у разных ретейлеров на 20—30% выше, чем было у предшественника. Наибольшей популярностью пользуется iPhone Xs Max на 256 Гб, в разных цветовых гаммах, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что стоимость места в очереди за новыми моделями iPhone в день старта продаж в России, 28 сентября, составляет от 100 до 250 тыс. рублей.