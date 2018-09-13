Apple презентовала сразу три новых iPhone

Apple показала три новых iPhone в рамках ежегодной презентации компании в Калифорнии. Одной из новинок стал самый большой в истории флагмана iPhone XS Max с экраном 6,5 дюйма.



У модели iPhone XS диагональ будет 5,8 дюйма как и у вышедшего в прошлом году iPhone X. Новые смартфоны будут работать на шестиядерном процессоре и поддерживать технологию eSim, которая позволяет работать в сетях сразу двум операторам. Но в России эта опция будет не доступна. Цена: 8897 тыс. рублей (64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ).

Кроме того, Apple представила бюджетную модель iPhone XR с диагональю 6,1 дюйма. Устройство получило LCD-экран (OLED у XS и XS Max), камеру на 12 мп с одним объективом. Алюминиевый корпус будет выполнен в шести цветах: белом, чёрном, синем, желтом, красном и коралловом. Процессор как на премиальном iPhone XS. Цена: 65-78 тыс. рублей (64, 128 и 256 Гб).

Ранее сообщалось, что новые часы Apple смогут определить симптомы заболеваний и построить ЭКГ.