Парламент Армении повторно отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Национальное собрание (парламент) Армении в ходе специального заседания повторно не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.



«За кандидатуру проголосовали 0 депутатов, против — 0, воздержались 13. Решение не принято», — приводит ТАСС слова спикера парламента Ара Баблояна.

Это означает, что в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Ранее против кандидатуры Пашиняна проголосовал один депутат, 11 парламентариев воздержались. Еще 71 народный избранник был зарегистрирован для голосования, но никак не проголосовал. 22 депутата не пришли на заседание.

Напомним, 16 октября Пашинян объявил об отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

