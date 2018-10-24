Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.



«За кандидатуру Пашиняна никто из парламентариев не проголосовал. Решение не принято, с чем и я поздравляю», — заявил спикер законодательного органа Ара Баблоян, слова которого приводит ТАСС.

Против кандидатуры Пашиняна проголосовал один депутат, 11 парламентариев воздержались. Еще 71 народный избранник был зарегистрирован для голосования, но никак не проголосовал. 22 депутата не пришли на заседание.



16 октября Пашинян объявил об отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

«После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра. Если на выборах в декабре вы выберете нашу политическую силу, я переизберусь в должности премьера», — заявил он.