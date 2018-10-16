Новости общества

22:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Премьер-министр Армении ушел в отставку

20:49, 16.10.2018
Премьер-министр Армении ушел в отставку
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Президент Армении Армен Саркисян уже подписал указ об отставке правительства, передает «Интерфакс».

«После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра. Если на выборах в декабре вы выберете нашу политическую силу, я переизберусь в должности премьера», — заявил Пашинян.

Ранее Пашинян сообщал, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в мае или июне 2019 года.

Напомним, лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны 8 мая.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты