Премьер-министр Армении ушел в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Президент Армении Армен Саркисян уже подписал указ об отставке правительства, передает «Интерфакс».

«После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра. Если на выборах в декабре вы выберете нашу политическую силу, я переизберусь в должности премьера», — заявил Пашинян.

Ранее Пашинян сообщал, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в мае или июне 2019 года.

Напомним, лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны 8 мая.

