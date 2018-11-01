Андрей Педан: «В сборную надо приглашать больше игроков «Ак Барса»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан, получивший вызов в сборную России на «Кубок Карьялы», рассказал, как воспринял эту новость.

— То, что тебя одного из «Ак Барса» вызвали в сборную России, о чем-то говорит?

— О том, что нужно вызывать в сборную больше игроков «Ак Барса» (смеется).

— А ты кого бы еще предложил?

— Я думаю, все достойны у нас в команде. Но я не тренер, это у них надо спросить, почему так.

— А как узнал о вызове в сборную?

— Пришел в раздевалку, ребята сказали о вызове, поздравили. Обрадовался, конечно. Я буду готов ко всему в сборной, приятно, что вызвали.

— Партнеры по команде, которые уже играли в сборной, не подкалывали?

— Нет, никто ничего особо не говорил, не прикалывался. Все прошло в спокойной обстановке.

— Как физическое состояние после непростого выезда?

— После полета на Луну, вы имеете в виду (смеется)? Нормально, для меня выезд на Дальний Восток — это в новинку, но раньше я летал на такие расстояния. Здесь плюс в том, что мы живем по московскому времени, режим не сбивается. Просто спишь, когда светло, гуляешь, когда темно. В этом единственная разница.