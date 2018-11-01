Суд приговорил к пожизненному заключению отца, сжегшего своих детей в Самарской области

В Самарской области состоялся суд над 26-летним Андреем Покровенковым в рамках уголовного дела об убийстве трех детей.

Как рассказали в Следкоме РФ, поздно вечером 14 февраля этого года в квартире одноэтажного дома в селе Лозовка произошел пожар. После него спасатели обнаружили тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.

Правоохранителями позже было установлено, что в жилище проживала семья, в которой было семеро малолетних детей в возрасте от 4 месяцев до 12 лет. Отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей супругой из-за постоянного отсутствия денег. В итоге он поджег вещи и сбежал.

В результате действий злоумышленника погибли трое детей, а двое малолетних детей смогли выйти из квартиры сами. Супруге обвиняемого помогли выбраться из огня соседи, остальные дети в момент пожара отсутствовали.

Приговором суда Андрею Покровенкову было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Добавим, в настоящее время мать с четырьмя малолетними детьми проживает в реабилитационном центре Самарской области.

Напомним, ранее в Пермском крае был вынесен пожизненный приговор убийце двух человек.