В Пермском крае вынесен пожизненный приговор убийце двух человек

В Пермском крае 25-летний житель Лысьвы предстал перед судом по факту убийства двух человек, в том числе ребенка.

Судом и следствием установлено, что утром 27 декабря прошлого года в комнате между мужчиной и его бывшей сожительницей произошла ссора. В результате конфликта преступник нанес женщине несколько ударов, после чего задушил ее электрическим проводом. Затем он набросился на своего годовалого сына, пытаясь задушить его.

Ошибочно полагая, что ребенок умер, злоумышленник ушел на несколько часов на улицу. Вернувшись обратно, он принес с собой легковоспламеняющуюся жидкость, емкость с которой установил на зажженную конфорку газовой плиты. Закрыв двери квартиры на замок и убедившись в произошедшем возгорании, молодой человек скрылся. В квартире случился пожар, погибли женщина и ребенок.

Мужчина был задержан в течение суток. В итоге приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, ранее бывшего милиционера из Новосибирска приговорили к пожизненному сроку за убийство 19 женщин.