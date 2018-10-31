Центробанк оценил ущерб финансовой пирамиды «Кэшбери» в 1—3 миллиарда рублей
В Банке России оценили ущерб от деятельности компаний группы «Кэшбери» в 1—3 млрд рублей.
«Оценка составляет от 1 до 3 млрд рублей и находится примерно где-то посередине», — цитирует «Интерфакс» директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.
По его словам, сейчас в соцсетях и мессенджерах в группах, которые так или иначе связаны с деятельностью этой организации, состоит несколько сотен тысяч человек.
«Но мы понимаем, что часть из них рекламные либо накрученные. Людей, которые непосредственно вовлечены в эту деятельность, конечно, гораздо меньше», — отметил глава департамента ЦБ.
Ранее регулятор сравнил «Кэшбери» с пирамидой МММ.
Напомним, группа компаний под брендом «Кэшбери» приостановила свою деятельность до 1 ноября. Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы. МВД России начало проверку группы «Кэшбери» на признаки финансовой пирамиды.ПроисшествияЭкономикаФинансыБанки
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