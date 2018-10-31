Кремль впервые за 4 года отказался от политических мероприятий в День народного единства — СМИ

Администрация президента в этом году отказалась от организации массовых политических мероприятий в День народного единства в Москве.

Вместо этого в столице пройдут концерт «Мы едины» в Большом Кремлевском дворце, детский фестиваль национальных культур на Воробьевых горах и ежегодная выставка «Православная Русь», которую собирается посетить президент России Владимир Путин.



Как сообщает РБК, традиция проведения массовых политических мероприятий 4 ноября началась с 2014 года, после присоединения Крыма к России. Заявки на организацию мероприятий всегда подавала Общественная палата.

Напомним, в ноябре жители Татарстана в праздники будут отдыхать четыре дня подряд — 3, 4, 5 и 6 ноября являются днями отдыха.