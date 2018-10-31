«Победа» возобновит рейсы в Тбилиси из Казани и Перми

«Победа» получила разрешение авиавластей Грузии на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, запланированные со 2 ноября 2018 года.



«Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых «Победа» является назначенным авиаперевозчиком от имени Российской Федерации», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что время вылета рейсов будет скорректировано, информация будет направлена клиентам индивидуально.

Ранее сообщалось, что отмена рейсов вызвана «отказом грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты». В агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что отказали авиакомпании из-за особенностей грузинско-российского соглашения 2016 года.