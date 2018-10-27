В Грузии объяснили ограничение полетов «Победы» особенностями договора с Россией

В агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что отказали авиакомпании «Победа» в выполнении рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга и Казани из-за грузинско-российского соглашения 2016 года.

«На основании протокола, подписанного по итогам технической встречи между грузинскими и российскими авиационными властями 10 июня 2016 года, полеты между двумя странами по так называемой «треугольной схеме» могут быть допущены только в том случае, если в этой схеме не фигурируют Тбилиси и Москва», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Накануне российская авиакомпания «Победа» сообщила, что до 1 ноября 2018 года отменила рейсы в Тбилиси из ряда российских городов после отказа авиационных властей Грузии дать разрешение на полеты. Перевозчик уже приступил к оповещению клиентов и возврату стоимости билетов.