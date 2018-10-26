Новости бизнеса

23:22 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Победа» отменила рейсы в Тбилиси из Казани, Перми и других городов из-за позиции Грузии

21:48, 26.10.2018
«Победа» отменила рейсы в Тбилиси из Казани, Перми и других городов из-за позиции Грузии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Победа» до 1 ноября 2018 года отменила рейсы в Тбилиси из ряда российских городов после отказа авиационных властей Грузии дать разрешение на полеты.

«Победа» вынуждена отменить рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми из-за отказа грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты», — говорится в сообщении авиакомпании.

Отмена рейсов вызвана «отказом грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты по маршрутам, на которых «Победа» является назначенным перевозчиком от имени Российской Федерации».

«Вместе с тем грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение от российских авиационных властей на выполнение всех заявленных рейсов из Тбилиси в регионы Российской Федерации, к обслуживанию которых не была допущена российская авиакомпания «Победа», — указали в авиакомпании.

Перевозчик уже приступил к оповещению клиентов и возврату стоимости билетов.

Ранее сообщалось, что с 29 октября «Победа» планирует начать выполнение летной программы из Перми в Тбилиси.

БизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок