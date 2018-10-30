Управляющий фабрики «Спартак» продаст с торгов акции Акибанка за 300 млн рублей

Конкурсный управляющий обувной фабрики «Спартак» выставит на торги более 21,7 млн акций Акибанка. Начальная стоимость лота составит 300 млн рублей.



Как следует из сообщения управляющего в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, размер задатка составит 10% от начальной цены продажи. Заявки на аукцион будут принимать до 4 декабря. Торги состоятся 5 декабря.

Напомним, ОАО «Обувная фабрика «Спартак» стало еще одной жертвой краха «Татфондбанка». Убыток фабрики по РСБУ в 2017 году составил 277,9 млн рублей.

Ранее конкурсный управляющий фабрики выявил признаки преднамеренного банкротства предприятия.