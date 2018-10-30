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Управляющий фабрики «Спартак» продаст с торгов акции Акибанка за 300 млн рублей

14:04, 30.10.2018
Управляющий фабрики «Спартак» продаст с торгов акции Акибанка за 300 млн рублей
Фото: vk.com

Конкурсный управляющий обувной фабрики «Спартак» выставит на торги более 21,7 млн акций Акибанка. Начальная стоимость лота составит 300 млн рублей.

Как следует из сообщения управляющего в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, размер задатка составит 10% от начальной цены продажи. Заявки на аукцион будут принимать до 4 декабря. Торги состоятся 5 декабря.

Напомним, ОАО «Обувная фабрика «Спартак» стало еще одной жертвой краха «Татфондбанка». Убыток фабрики по РСБУ в 2017 году составил 277,9 млн рублей.

Ранее конкурсный управляющий фабрики выявил признаки преднамеренного банкротства предприятия.

ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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