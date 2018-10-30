Сеть «Эльдорадо» проведет ребрендинг

Розничная сеть «Эльдорадо» (входит в Группу «М.Видео — Эльдорадо», ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева) обновила бренд сети «Эльдорадо». Сеть будет позиционироваться как доступный, выгодный и находящийся рядом магазин.



Сеть также изменила логотип: вместо «розетки» в начале названия бренда в букве «Э» теперь изображена молния. Предполагается, что обновленные магазины нарастят на 20% оборот за счет роста средней суммы покупки и трафика, заявил управляющий директор «Эльдорадо» Сергей Ли.

Отмечается, что капитальные затраты на открытие одной точки в новом виде могут сократиться на 15—20%. До конца 2018 года сеть планирует открыть 25 точек, при этом приоритетными станут южные регионы, Дальний Восток, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург.

Напомним, в апреле «М.Видео» объявил о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей у своего акционера — группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Ее профинансировал ретейлер за счет своих средств и кредита ВТБ. В залог банк получил по кредитному соглашению товарные знаки «М.Видео» и «Эльдорадо».