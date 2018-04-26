«М.Видео» выкупил 100% «Эльдорадо» за 45,5 миллиарда рублей

Продавец электроники и бытовой техники «М.Видео» закрыл сделку по покупке 100% ретейлера «Эльдорадо» (обе компании входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева).



«Сумма сделки составила 45,5 млрд рублей, не включая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо», что соответствует справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа «большой четверки», — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что финансирование сделки происходило за счет собственных и заемных средств. Процесс юридического объединения «М.Видео» и «Эльдорадо» завершится до конца первого квартала 2019 года.

Ранее сообщалось, что сделку планируется завершить во втором квартале 2018 года.