ВТБ получил в залог товарные знаки «М.Видео» и «Эльдорадо»

ВТБ получил в залог по кредитному соглашению товарные знаки ретейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо».



Срок обеспечения — до даты погашения кредита, но не позднее 28 апреля 2028 года, говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ранее «М.Видео» объявил о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. у своего акционера — группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Ее профинансировал ретейлер за счет своих средств и кредита ВТБ. Лимит кредитного соглашения с ВТБ — 45,521 млрд рублей, ставка по кредиту — 8,5% годовых.