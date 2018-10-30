Минниханов встретился с министром экономики ОАЭ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в ОАЭ встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом аль Мансури.



Встреча прошла на полях Глобального исламского экономического саммита в Дубае, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и ОАЭ в рамках российско-эмиратских отношений.

Минниханов рассказал министру экономики ОАЭ о проектах в сфере исламского банкинга, реализуемых сегодня на территории республики. В частности, сообщил о проводимой работе по созданию Российского центра исламской экономики в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Минниханов планирует посетить церемонию открытия GIES-2018, а также провести на полях форума ряд деловых встреч. Среди них — встречи с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем Дубая Мохаммедом бен Рашедом Аль Мактумом, а также президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром.